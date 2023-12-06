بورصة المغرب تغلق على ارتفاع

أَغلقت البورصة المغربية تعاملاتها، أمس الثلاثاء، على ارتفاع، مسجلًا مؤشرها الرئيس (مازي) تقدمًا بنسبة 0.27 في المئة، ليصل عند مستوى 11.759،51 نقطة.

وتقدم مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.41 %، ليستقر عند مستوى 963،78 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، ارتفاعًا بنسبة 0.06 % بمجموع 867،44 نقطة.

وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على ارتفاع بنسبة 0.4 % بمجموع 10.892،48 نقاط.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 117 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 602 مليار درهم مغربي.