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الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

السيطرة على حريق هائل بسوبر ماركت شهير شرق الإسكندرية.. صور

حريق الإسكندرية
حريق الإسكندرية
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نشب حريق هائل، منذ قليل، داخل سوبر ماركت شهير بمنطقة محمد نجيب شرق الإسكندرية، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخمادها والسيطرة عليها.

تلقت الأجهزة الأمنية، بلاغًا يفيد بنشوب حريق هائل بسوبر ماركت شهير بمنطقة محمد نجيب شرق الإسكندرية.

وعلى الفور، انتقلت قوات الدفاع المدني وعدد من سيارات الإطفاء والإسعاف إلى مكان الحريق، ومن أجل التعامل معه.

وبالفعل، تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية من إخماد الحريق الذي نشب في سوبر ماركت شهير بمنطقة محمد نجيب شرق المحافظة.

وحتى كتابة هذا السطور، لم يصدر أي جهة رسمية عن وجود إصابات أو وفيات ناتجة من الحريق الهائل.

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