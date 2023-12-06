صلاح.. «ملك الفرص» في الدوريات الخمس الكبرى

يواصل الدولي المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي، كتابة التاريخ في مسيرته الكروية، حيث حقق رقمًا مميزًا في الدوريات الخمسة الكبرى هذا الموسم.

وبحسب شبكة "WhoScored" العالمية الخاصة بإحصائيات كرة القدم، فإن صلاح صنع 13 فرصة محققة للتسجيل في الدوري الإنجليزي، أكثر من أي لاعب آخر في الدوريات الخمس الكبرى هذا الموسم.

يأتي هذا الرقم في ضوء تألق صلاح في صناعة الأهداف هذا الموسم، حيث صنع 10 أهداف حتى الآن، منها 6 في الدوري الإنجليزي الممتاز، و3 في الدوري الأوروبي وآخر في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وبذلك، أصبح صلاح أول لاعب في تاريخ الدوريات الخمس الكبرى يصنع 10 أهداف أو أكثر في ثلاث مسابقات مختلفة في موسم واحد، كما سجل 10 أهداف أخرى، في 17 مباراة خاضها في جميع المسابقات، وبالتالي، فإن صلاح هو اللاعب الأكثر تأثيرًا في ليفربول هذا الموسم، وهو أحد اللاعبين المرشحين لنيل جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم في عام 2024.

يحتل صلاح المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 10 أهداف، خلف إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي صاحب الـ14 هدفًا.

يأتي ليفربول وصافة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 31 نقطة، متخلفا بفارق 3 نقاط عن أرسنال المتصدر ومتقدما بفارق نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث.