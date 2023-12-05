سواريز يقترب من مزاملة ميسي في إنتر ميامي

كشفت تقارير صحفية، أن النجم الأوروجواني لويس سواريز سيتجه إلى الدوري الأمريكي، حيث يستعد للانتقال إلى نادي إنتر ميامي الأمريكي، بعقد لمدة عام، ليلعب إلى جانب زميله وصديقه الأرجنتيني ليونيل ميسي.

كان سواريز قد ترك فريق جريميو البرازيلي، الأسبوع الجاري، بعدما اتفق مع النادي على إنهاء عقده في شهر ديسمبر الحالي بدلًا من العام المقبل، بعدما سجل 27 هدفًا في 53 مباراة، مع العلم إنه كان قد وقع عقدًا لمدة عامين، ولكنه قرر بالاتفاق مع النادي على الاكتفاء بعام.

وسبق أن ذكرت تقارير صحفية أن سواريز لن يعتزل كرة القدم في الوقت الحالي، حيث سينضم إلى ميسي في صفوف إنتر ميامي، وذكرت صحيفة "ميامي هيرالد" الأمريكية أن انتقال سواريز إلى إنتر ميامي أصبح وشيكًا بالفعل.

وأوضحت الصحيفة ، أنه يتم حاليًا وضع اللمسات الأخيرة على صفقة انتقال سواريز إلى إنتر ميامي، والتي ستكون لمدة عام.