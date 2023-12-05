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الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

«الصحة»: وضع اللمسات النهائية لتشغيل العناية المركزة للأطفال بـ«فرشوط المركزى»

الدكتور ايمن السيد
الدكتور ايمن السيد مدير إدارة الرعاية الحرجة بقنا
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أعلن الدكتور محمد يحيي بدران، وكيل وزارة الصحة بقنا، عن قرب تشغيل أسرة العناية المركزة للأطفال بمستشفي فرشوط المركزي، والتي تأتي بدعم من الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور احمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجى بالوزارة، واللواء اشرف غريب محافظ قنا.

وأوضح بدران، أن ذلك يأتى إستمرارا لخطط التطوير والتحديث التي تتبناها مديرية الشئون الصحية بقنا بهدف الإرتقاء بالخدمة المقدمة للمواطنين وتيسير حصولهم عليها بالمراكز المختلفة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بقنا، أن قسم العناية المركزة للأطفال بمستشفي فرشوط المركزى يضم 16 سرير، ويجري حاليًا وضع اللمسات النهائية للتشغيل التجريبي للقسم بقوة 8 أسرة، والذي من المقرر تشغيله مع بداية العام الجديد وفقًا لخطة التشغيل المقررة.

فيما أوضح الدكتور أيمن السيد، مدير إدارة الرعاية العاجلة والحرجة ومنسق المشروع القومي للرعايات والحضانات بقنا، أن العناية المركزة الجديدة سوف تقدم نقلة طبية متميزة لأبناء المحافظة.

وأشار مدير الرعاية العاجلة، إلي أنه يجري حاليا نقل الحضانات من المبني القديم إلي المبني الجديد بالتوازى، مع توفير الطاقم الطبي المتكامل الذي يقدم خدماته علي مدار الساعة للأطفال بالحضانات والعناية المركزة للأطفال.

 

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