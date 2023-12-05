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الأربعاء 06 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ندوات تعريفية لبرنامج تأهيل الشباب للقيادة بجامعة المنصورة

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
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انطلقت اليوم الثلاثاء أولى الندوات التعريفية لبرنامج تأهيل الشباب الجامعى للقيادة بكلية التربية الرياضية جامعة المنصورة  برعاية الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس الجامعه ، الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، إشراف الدكتور محمد صبري سرايا منسق الانشطة الطلابية بالجامعة ، أحمد العشري هلال مدير عام رعاية الطلاب بالجامعة .
جاء ذلك بحضور الدكتور ايهاب البراوي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة داليا رسلان منسق البرنامج ومنسق عام الانشطه الطلابيه بكليه الاَداب ومدير برنامج اللغه الإيطالية واَدابها بالكلية والدكتور حسام جوده رئيس قسم الترويح الرياضي ، كابتن اميره مدني من فريق العمل بالبرنامج.
فيما سيتم عمل ندوات تعريفية بجميع الكليات عن البرنامج وكيفية التسجيل به  وبعدها سيتم عمل اختبار معرفي الكتروني لجميع الطلبه التی قامت بالتسجيل في جميع المجالات: (نفسية ، سياسية ، اداره محلية، رياضىة ، فنية، تنمية مستدامة 2030، اقتصادية، تاريخ) وسيقوم بوضع الاسٸلة خبراء في جميع هذه المجالات وبعدها سيتم عمل مقابلات شخصية لمن يجتاز هذا الاختبار بنجاح. 

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الأنشطة الطلابية الدكتور شريف يوسف خاطر جامعة المنصورة كلية التربية الرياضية ندوات تعريفية