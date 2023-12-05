ندوات تعريفية لبرنامج تأهيل الشباب للقيادة بجامعة المنصورة

انطلقت اليوم الثلاثاء أولى الندوات التعريفية لبرنامج تأهيل الشباب الجامعى للقيادة بكلية التربية الرياضية جامعة المنصورة برعاية الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس الجامعه ، الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، إشراف الدكتور محمد صبري سرايا منسق الانشطة الطلابية بالجامعة ، أحمد العشري هلال مدير عام رعاية الطلاب بالجامعة .

جاء ذلك بحضور الدكتور ايهاب البراوي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة داليا رسلان منسق البرنامج ومنسق عام الانشطه الطلابيه بكليه الاَداب ومدير برنامج اللغه الإيطالية واَدابها بالكلية والدكتور حسام جوده رئيس قسم الترويح الرياضي ، كابتن اميره مدني من فريق العمل بالبرنامج.

فيما سيتم عمل ندوات تعريفية بجميع الكليات عن البرنامج وكيفية التسجيل به وبعدها سيتم عمل اختبار معرفي الكتروني لجميع الطلبه التی قامت بالتسجيل في جميع المجالات: (نفسية ، سياسية ، اداره محلية، رياضىة ، فنية، تنمية مستدامة 2030، اقتصادية، تاريخ) وسيقوم بوضع الاسٸلة خبراء في جميع هذه المجالات وبعدها سيتم عمل مقابلات شخصية لمن يجتاز هذا الاختبار بنجاح.

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