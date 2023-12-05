الدوري الإنجليزي.. أرسنال يتقدم على لوتون تاون في شوط أول مثير

في شوط أول مثير، تقدم فريق أرسنال على مضيفه لوتون تاون، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تألق جابريل جيسوس من الجانرز بإحراز هدفين، حيث افتتح التسجيل في الدقيقة 20 ثم تعادل جبريل أوشو لصالح لوتون تاون في الدقيقة 25 ليعود جيسوس ويسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 45.

بدأ أرسنال المباراة بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: جاكوب كيوير، ويليام ساليبا، جابرييل ماجالايش، بن وايت.

خط الوسط: مارتن أوديجارد، ديكلان رايس، كاي هافريتز.

خط الهجوم: بوكايو ساكا، جابرييل جيسوس، جابريل مارتينيلي.

ويتصدر أرسنال ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 33 نقطة من 14 مباراة خاضها حتى الآن، بينما يحتل لوتون تاون المركز الـ17 برصيد 9 نقاط.

