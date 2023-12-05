"الخارجية الأردنية": نتابع جريمة مقتل أحد مواطنينا في مدينة شيكاغو الأمريكية

أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، أن مديرية العمليات والشؤون القنصلية تتابع من خلال سفارة المملكة الأردنية الهاشمية في واشنطن، جريمة مقتل مواطن أردني اليوم الثلاثاء، في مدينة شيكاغو بولاية إلينوي الأمريكية.

وأوضح مدير مديرية العمليات والشؤون القنصلية السفير د.سفيان القضاة، أن السفارة الأردنية في واشنطن تتابع مع السلطات الأمريكية المختصة التحقيقات الجنائية للوقوف على ملابسات الجريمة، وملاحقة الفاعل الذي لاذ بالفرار، مشيرا إلى أن السفارة بدأت في اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل جثمان المتوفي إلى المملكة بأسرع وقت ممكن وذلك بناء على طلب ذويه.

وأعرب السفير القضاة، طبقا لبيان وزارة الخارجية الأردنية، عن أصدق مشاعر التعازي والمواساة لعائلة المتوفي، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بمغفرته ورضوانه، ويلهم ذويه جميل الصبر وحسن العزاء.