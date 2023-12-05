مفاجأة.. حسين الشحات يعترف بالاعتداء على لاعب بيراميدز

فجر مصدر قانوني عن مفاجأة في قضية حسين الشحات لاعب النادي الأهلي والدعوى المقامة ضده من جانب المغربي محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز.

وأكد المصدر أن الشحات اعترف صراحة خلال التحقيقات التي جرت معه وأخلى سبيله بعدها بأنه ارتكب الواقعة وتعدى بالضرب والقول والسب على محمد الشيبي ولم ينف الواقعة محل النزاع، ولكنه اكتفي بتبريرها ومؤكدا أنه كان مجرد نرفزة ملعب فقط.

وأوضح المصدر أن النيابة فاجأت اللاعب ومحاميه خلال التحقيق معه بأنه طلب تقريرا فنيا من الإذاعة والتليفزيون بشأن الواقعة وأن التقرير الفني تبين من خلاله صحة الواقعة، وأثبت أنه خلال المباراة التي جمعت الاهلي وبيراميدز على استاد الدفاع الجوي، صفع حسين الشحات لاعب الأهلي، لـ"محمد الشيبي" لاعب بيراميدز على وجهه وأنه قال له عبارة ( أقسم بالله هبطلك كورة علشان اللي بتعمله ده).

وتمسك الشحات خلال التحقيقات بعد سؤاله كمتهم، بالتصالح بين الطرفين أمام جميع عدسات التليفزيون وتمسك بفيديو التصالح بين الطرفين، لكن النيابة لا تبدي اهتماما في تلك الحالة سوى بمحضر تصالح رسمي، وإلا لما استطاع اللاعب المغربي التقدم بالبلاغ ضده، قبل أن يتم إخلاء سبيل الشحات من سراي النيابة بعد سداده كفالة ١٠ آلاف جنيه لتجنب الحبس ٤ أيام على ذمة القضية.

ونفى المصدر أن يكون الشحات قدم طلبا لسماع شهود أي من لاعبي النادي الأهلي خلافًا لما نشر عبر وسائل الإعلام.