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الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أوشاكوف: بوتين يحضر قمتي الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ورابطة الدولة المستقلة يومي 25 و26 ديسمبر

يوري أوشاكوف، مساعد
يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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قال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الأخير يعتزم المشاركة في قمتي الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ورابطة الدول المسستقلة يومي 25 و26 ديسمبر الجاري.

وأضاف أوشاكوف - بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء /تاس/ الروسية اليوم /الثلاثاء/ - أنه تجرى الآن صياغة اتفاق مع إيران، من المتوقع أن يتم أثناء انعقاد اجتماع الاتحاد الاقتصادي الأورواسي، موضحا أن الأمر يمثل أهمية كبيرة في سياق تنمية الروابط الاقتصادية.

وتستضيف مدينة سان بطرسبرج، اجتماع المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى يوم 25 ديسمبر الجاري.

ومن المقرر أن يحضر بوتين - أيضا - اجتماعا غير رسمي لقادة رابطة الدول المستقلة يوم 26 ديسمبر الجاري.

فلاديمير بوتين سان بطرسبرج الاتحاد الاقتصادي الأورواسي