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الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

المتحدث باسم اليونيسيف يصف الوضع الإنساني للأطفال في قطاع غزة بـ"المرعب"

جانب من الوضع الإنساني
جانب من الوضع الإنساني للأطفال في قطاع غزة
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وصف المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، جيمس إلدر، الوضع الإنساني للأطفال في قطاع غزة بـ"المرعب والمروع"، مشيرا إلى أن هناك العديد من الأطفال يقتلون بسبب القصف الإسرائيلي المستمر الذي لا يتوقف.

وقال المتحدث -في اتصال هاتفي لقناة "القاهرة" الإخبارية اليوم الثلاثاء- إن هناك ملايين من الأشخاص نزحوا من قطاع غزة بسبب النقص الكبير في الطعام، كما أنهم يواجهون تهديدا جراء القصف الإسرائيلي المستمر والأمراض المنتشرة على الأرض، واصفًا الوضع بـ"المروع، وأنه يزداد سوءا".

ودعا إلى الاستمرار في "الضغط"؛ لوقف الحرب بسبب كم الدمار الهائل في قطاع غزة.

يونيسيف قطاع غزة الأطفال