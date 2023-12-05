“حماة الوطن” ينظم مؤتمرًا جماهيريًا لدعم الرئيس السيسي في الانتخابات

نظمت أمانة حقوق الإنسان بحزب حماة الوطن برئاسة الدكتورة رانيا أبو الخير مؤتمراً جماهيريا في أحد الفنادق الكبرى مساء اليوم لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية التي تجرى الأسبوع المقبل.

جاء ذلك بحضور اللواء طارق نصير الأمين العام للحزب ووكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي، واللواء أحمد العوضي نائب رئيس الحزب ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، والسفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، وفايز أبو حرب عضو مجلس الشيوخ، ومجدى شهدى الأمين المساعد للأمانة المركزية لحقوق الإنسان بحزب حماة الوطن ، ومحمود مسعود عضو الأمانة المركزية لحقوق الإنسان بحزب حماة الوطن ، واللواء أحمد بدر، و لفيف من قيادات وأعضاء الحزب والعديد من الشخصيات العامة.

قالت الدكتورة رانيا أبو الخير، أمين حقوق الإنسان بحزب حماة الوطن، إن الحزب نشأ في فترة حرجة من تاريخ مصر بقيادات تدافع عن الأمن القومي، وتهتم بمصلحة الدولة المصرية، لافتة إلى أن حماة الوطن أول حزب أعلن دعمه لترشح السيسي للانتخابات.

وأوضحت رانيا أبو الخير، أن الرئيس السيسي له دور كبير في إنقاذ مصر من براثن الإرهاب، لافتة إلى أن المؤتمر يناقش إنجازات الدولة المصرية في مختلف الاتجاهات.

وأكدت أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية حق قبل أن تكون واجبا لكل مواطن مصري، مشيرة إلى أن الحزب بمختلف أماناته يقوم بدوره في التوعية السياسية والحث على المشاركة السياسية ودعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات .

وقال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن الحق في الحياة أبسط مبادئ حقوق الإنسان، موضحا أن السياسة المصرية الخارجية لديها مبادئ قائمة على السلام والتنمية في ظل التحديات الإقليمية.

وأوضح العرابي، خلال كلمته في مؤتمر أمانة حقوق الإنسان بحزب حماة الوطن لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أن الدول تصنف في 3 تصنيفات فاشلة أو هشة أو راسخة، والدولة المصرية راسخة رغم تحديات المنطقة، والوضع الدولي لكل دولة قائم على الاستقلالية في اتخاذ القرار وهو ما نجحت مصر في تحقيقه، وتمكنت من مواكبة التطور في مخلتف القضايا.

وأشار وزير الخارجية الأسبق إلى أن مصر تدير التحديات الدولية بمنتهى الحكمة والعقلانية، ونعلم جيدا أن الفترة المقبلة ستشهد تحديات جديدة، ورسالة المصريين في الخارج بتواجدهم عقب اللجان الانتخابية رغم صعوبة الظروف في بعض الدول وصلت للجميع، والكل أدرك أن المواطن المصري قادر على التعبير عن إرادته.

وتابع: «مصر تسير وفقا للاستراتيجية الاستباقية للاستعداد المبكر لأي أزمات، وتمكنت من الموازنة بين المبادئ والمصالح، ونتمنى لمصر الاستمرار في الاستقرار.

وقال اللواء أحمد العوضي نائب رئيس حزب حماة الوطن ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ، إن ما حققه الرئيس عبد الفتاح السيسي في مجال حقوق الإنسان كثير جداً وعلى رأس مبادرة حياة كريمة التي تخدم 60 مليون مصري بالإضافة إلى القوانين والتشريعات التي تهم المرأة والطفل والإنسان بشكل عام.

وأضاف العوضي أن الرئيس السيسي تحمل كافة المخاطر والتحديات منذ 30 يونيو 2013، وحقق انجازات غير مسبوقة في جميع المجالات وفي كل أنحاء مصر ، وحقق التنمية في الصعيد بعد سنوات عاناها من التهميش ، وكذلك تطهير سيناء من الإرهاب وتنميتها بتكلفة بلغت700 مليار جنيه في المرحلة الاولي، وتم تخصيص 300 مليار جنيه للمرحلة الثانية لتنمية سيناء حتى نصل إلى 8 مليون مواطن مقيم في سيناء مثل معظم المحافظات المصرية ، فسيناء هى بوابة الأمن القومي المصري ، وفي هذا الصدد لابد من الإشارة إلى تأكيدات الرئيس السيسي برفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم ، والموقف المصري ساهم في تغيير مواقف العديد من الدول الغربية وتبني الموقف المصري في رفض تهجير الفلسطينيين عن أراضيهم.

وأشار إلى أن الكثير من التغيير والتنمية تتم على أرض مصر لتحقيق الجمهورية الجديدة ، لافتا إلى أن المصريين في الخارج ضربوا أروع الأمثلة في الإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري ، الذي لابد أن نشارك فيه جميعاً حتى نعطى صورة للخارج بأن المصريين عندما يشعرون بالخطر يهبوا ويتحدوا خلف قيادتهم السياسية ولابد من رد الجميل للرئيس السيسي في الانتخابات القادمة.

ووجه العوضي الشكر لأمانة حقوق الإنسان بحماة الوطن على تنظيم هذا المؤتمر.

وقال اللواء طارق نصير الأمين العام لحزب حماة الوطن ووكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، إن لجنة حقوق الإنسان في حماة الوطن تفردت بإصدار مطبوعة متخصصة لإبراز حقوق الإنسان في مصر والرد وتفنيد الشائعات حول حقوق الإنسان في مصر ، وأوضح نصير أن الرئيس السيسي منذ اليوم الأول وهو يضع الإنسان المصري نصب عينيه، ومبادرة حياة كريمة تعود على المواطن المصري ولم تحدث في أي دولة أخرى في العالم ، فضلا عن الرئيس السيسي أطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ، ويتابع تنفيذها.

وشدد على أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية بكثافة لرد الجميل للرئيس السيسي ، وممارسة الحق الدستوري في الإدلاء بأصواتنا جميعا في الانتخابات ، نتمنى أن ينزل الشعب على بكرة أبيه مثلما نزل من قبل في 30 يونيو.



وقال النائب فايز أبو حرب عضو مجلس الشيوخ ، إن الانجازات التي تمت خلال العشر سنوات الماضية لم تحدث في تاريخ مصر ، وقطار التنمية يسير بوتيرة سريعة ، ويعمل لصالح المواطن ، في حياة كريمة ، إنجازات لا ينكرها إلا جاحد ، لافتا إلى أن سيناء خط أحمر رواها دماء الشهداء ولن نفرط في ذرة من سيناء ، والجيش المصري خاض حرب شريفة للقضاء على الإرهاب والحفاظ على أهالى سيناء فكان باستطاعة الجيش القضاء على الإرهاب في شهر لكن سلامة أبناء سيناء كانت هدف رئيسى أثناء خوض معركة القضاء على الإرهاب.

وأشار إلى إنشاء العديد من المدن الجديدة ، مدن الجيل الرابع ، منها العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة وهذه المشروعات للمصريين ، وأن المصريين سوف يردون الجميل للرئيس السيسي في الانتخابات القادمة أيام 10 و11و12 ديسمبر.

وقدم الشاعر محمد أبو سمهور عدد من القصائد لدعم الرئيس السيسي.

وقال أحمد ترك أمين الشؤون الدينية بحزب حماة الوطن ، إن الرئيس السيسي عمل مشروعات للخير كثيرة منها مشروع حياة كريمة ، ومبادرة قادرون باختلاف ، والرئيس السيسي هو الراعي الأول لحقوق الإنسان في مصر ، لافتاً إلى أن الانتخابات الرئاسية المقبلة مهمة جداً لحماية الأمن القومي المصري ، فضلاً عن أنها شهادة يجب أن نؤديها ولا نكتمها .



وقال القمص فلوباتير وكيل مطرانية ببا إن الرئيس عبد الفتاح السيسي نجح في القضاء على فيروس سي الذي كان ينهش جسد المصريين وتسبب في وفاة آلاف المصريين ، بالإضافة إلى حياة كريمة التى أعطت حياة لمن لمن يكن عنده حياة وكريمة لمن كانت حياته صعبة ،

واضاف إن مصر لن تموت فالعالم يموت ومصر لا تموت ، فهى مباركة في الانجيل وآمنة في القرآن، فمصر وطن يعيش فينا كما قال البابا شنودة ، وحث المصريين على النزول والمشاركة في الانتخابات حتى تتواصل الانجازات ،

وقال القمص بطرس وكيل مطرانية بنى سويف إن الرئيس السيسي أعاد الأمن والاستقرار إلى ربوع مصر وتصدى لكل المؤامرات الداخلية والخارجية ، وعمل على بناء دولة قوية ، وأن الكنيسة المصرية موقفها ثابت تؤيد الدولة وبناءها .

وقال النائب خالد عبد العزيز عضو مجلس النواب ، إن الرئيس السيسي نجح في تطوير القوات المسلحة لتحتل المركز التاسع عالميا ، وهو ما أوقف خطط تدمير مصر عسكرياً ، مؤكدا أن الرئيس قضى على العشوائيات الخطرة وبناء 340 ألف وحدة سكنية مجاناً للفقراء ، رغم الصعوبات التي واجهت مصر والحروب الاقتصادية التي واجهتها الدولة المصرية.

يذكر أن حزب حماة الوطن هو أول حزب يعلن تأييده للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، ودعا المصريين إلى النزول إلى الانتخابات .