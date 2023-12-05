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الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزير الدفاع اللبناني: قصف إسرائيل لموقع عسكري لبناني يعد انتهاكًا فاضحًا لقرار مجلس الأمن 1701

وزير الدفاع الوطني
وزير الدفاع الوطني بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية موريس سليم
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اعتبر وزير الدفاع الوطني بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية موريس سليم، أن القصف الإسرائيلي لموقع للجيش اللبناني على الحدود الجنوبية، اليوم الثلاثاء، يعد انتهاكًا فاضحًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، موضحًا أن هذا الانتهاك يستوجب إدانة عملية من المجتمع الدولي الذي ينادي ليل نهار بتطبيق هذا القرار.

وأكد سليم أن إسرائيل ترفض منذ عام 2006 تطبيق القرار الأممي بكل مندرجاته وتواصل اعتداءاتها على لبنان برًا وجوًا وتقتل مدنيين وإعلاميين، كما تنتهك الأجواء اللبنانية للاعتداء على سوريا متجاوزة الاتفاقيات والقرارات الدولية التي تحرّم انتهاك سيادة الدول برًا وبحرًا وجوًا.

ووجه سليم التحية للجندي اللبناني الذي قتل اليوم في القصف الإسرائيلي لموقع الجيش، متمنيًا الشفاء لزملائه الثلاثة الذين أصيبوا جراء العدوان الإسرائيلي اليوم.

موريس سليم لبنان مجلس الأمن الدولى سوريا