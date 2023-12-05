ننشر أسماء المتهمين في قضية «فساد التموين»

حصلت «البوابة نيوز» على أسماء المتهمين في قضية الرشوة المعروفة إعلاميا بقضية وزارة التموين المتهم فيها أحد قيادات وزارة التموين بالجيزة، وتضم القائمة أسماء المتهمين في القضية رقم ٣١٥٠ لسنة ٢٠٢٣ حصر أمن دولة عليا.

وهم كل من:

أشرف " ش- م – ش"

رجب "م – م- ع"

أحمد "ح - م - أ"

حسام الدين "ع -ح - س"

أحمد "ع- أ –أ"

غريب "س- خ – إ "

أحمد "م- ع أ"

عبد الله " م- إ- ا"

عبد الحميد " س- ع- م"

ونجحت هيئة الرقابة الإدارية بالتنسيق مع وزارة التموين في ضبط مخالفات عديدة بأحد مصانع التعبئة بإحدى المحافظات وضبط 900 طن سكر مخصصة من الدولة بأسعار تزيد عن القيمة المحددة والتلاعب فى وزن العبوات، وعدم طبع السعر لكمية نحو 5 أطنان، وقد تمت مصادرة الكميات، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية.

كما كشفت تحريات الهيئة عن بيع بعض أصحاب المطاحن في محافظة أخرى كميات من الدقيق المدعم لحسابهم الشخصي والتلاعب فى قيد الكميات المنتجة، وخفض جودة المنتج بالتواطؤ مع بعض المسئولين بمديرية التموين المختصة، وبالعرض على المستشار النائب العام أمر بضبط المتهمين، وعرضهم على نيابة أمن الدولة العليا التي باشرت التحقيقات، وقررت حبسهم على ذمة التحقيقات.

جاء ذلك فى إطار جهود الدولة لمكافحة جرائم حجب السلع واحتكارها ورفع الأسعار والاستيلاء على المال العام.