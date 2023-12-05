الصين تؤكد استعدادها للعمل مع روسيا لتعزيز التعاون الأمني

أكد عضو مجلس الدولة الصيني ووزير الأمن العام "وانج شياو هونج"، استعداد بلاده للعمل مع روسيا لتعزيز التعاون العملي في مجالات تشمل مكافحة الجرائم عابرة الحدود، والأمن السيبراني، ومكافحة المخدرات، وبناء القدرة على إنفاذ القانون.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الثلاثاء في بكين، مع وزير الشؤون الداخلية في الاتحاد الروسي فلاديمير كولوكولتسيف، حيث أشار وانج إلى أنه في ظل التوجيه الاستراتيجي من رئيسي البلدين حافظت العلاقات الروسية الصينية على تنمية سليمة ومستقرة، وفق لما نقلته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا).

من جانبه، أعرب كولوكولتسيف عن استعداد روسيا لتعميق التبادلات والتعاون على المستوى الثنائي من أجل صون أمن واستقرار البلدين.