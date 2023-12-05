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الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

أمير قطر يؤكد تمسك مجلس التعاون الخليجي في دعم الشعب الفلسطيني لإقامة دولته المستقلة

أمير قطر الشيخ تميم
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
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أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الثلاثاء، تمسك مجلس التعاون لدول الخليج العربية بدعم الشعب الفلسطيني الشقيق لإقامة دولته المستقلة..منوها بأن الدورة الرابعة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي ناقشت اليوم في الدوحة العدوان الإسرائيلي على غزة ومآلاته في ظل تقاعس المجتمع الدولي.

وأعرب الشيخ تميم- في تدوينة عبر منصة "إكس" "تويتر سابقا" وفقا لما نقلته وكالة الأنباء القطرية "قنا"- عن تطلعه أن تسهم نتائج القمة الخليجية في توطيد دعائم العمل الخليجي المشترك بما يعود بالنفع على الشعوب الخليجية.

وكانت القمة الـ44 للقادة الخليجيين قد اختتمت أعمالها في وقت سابق اليوم بالدوحة، حيث حلت تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأزمة الإنسانية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني على رأس جدول الأعمال وسط تأكيدات على ضرورة وقف إطلاق النار وخفض التصعيد في غزة.  

قطر تميم بن حمد الشعب الفلسطيني