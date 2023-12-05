مقدونيا الشمالية: قمة سكوبيه "أنقذت" منظمة الأمن والتعاون في أوروبا

قال وزير خارجية مقدونيا الشمالية الرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بوجار عثماني: "إن القمة التي انعقدت في سكوبيه خلال الفترة من 30 نوفمبر الماضي حتى أول ديسمبر الجاري أنقذت المنظمة وسوف تتولى مالطا الرئاسة التالية في عام 2024 ".

وذكرت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا أنه كان من المقرر أن يناقش المجلس الوزاري الثلاثين لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، الذي انعقد في العاصمة المقدونية سكوبيه، مستقبل المنظمة والتحديات التي تواجهها.

وتشمل القرارات الرئيسية، التي اتخذتها القمة، انتخاب الرئيس لعام 2024، واعتبارات الميزانية والتعيينات في المناصب الرئيسية داخل مؤسسات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وأوضح عثماني، في المؤتمر الصحفي الختامي في سكوبيه، أن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في أمان وقد تم إنقاذ وظائفها..مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع جميع الدول المشاركة على أن تتولى مالطا الرئاسة الجديدة للعام المقبل.

وكانت مقدونيا الشمالية قد فتحت مجالها الجوي مؤقتا أمام وزيرالخارجية الروسي سيرجي لافروف والوفد المرافق له لحضور الاجتماع الوزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في سكوبيه في محاولة لتحرير وظائف المنظمة على الرغم من العقوبات الدولية المفروضة على روسيا وأحبطت موسكو محاولة سابقة لإستونيا لتولي رئاسة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا 2024.

وشدد عثماني على أن أوكرانيا، التي كانت محور التركيز الأساسي خلال رئاسة مقدونيا الشمالية، سوف تحتاج إلى مساعدة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشكل أكبر بعد وقف العمليات الروسية وبدء عملية التعافي في البلاد.