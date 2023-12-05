الدوري الإنجليزي.. أرتيتا يدفع بتشكيل أرسنال الأقوى أمام لوتون تاون

أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة لوتون تاون، مساء اليوم الثلاثاء، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يستضيف لوتون تاون المباراة على ملعب كينلورث رود، في تمام الساعة العاشرة والربع مساء، في إطار منافسات الجولة الـ15 من البريميرلييج.

يسعى فريق أرسنال الإنجليزي إلى الحفاظ على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث دفع أرتيتا بتشكيله الأقوى، بقيادة الثلاثي الهجومي بوكايو ساكا، جابرييل جيسوس، وجابريل مارتينيلي في حين أبقى الدولي المصري محمد النني على مقاعد البدلاء، في انتظار فرصته للمشاركة في المباراة.

جاء تشكيل أرسنال كالتالي:

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: جاكوب كيوير، ويليام ساليبا، جابرييل ماجالايش، بن وايت.

خط الوسط: مارتن أوديجارد، ديكلان رايس، كاي هافريتز.

خط الهجوم: بوكايو ساكا، جابرييل جيسوس، جابريل مارتينيلي.

ويتصدر أرسنال ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 33 نقطة من 14 مباراة خاضها حتى الآن، بينما يحتل لوتون تاون المركز الـ17 برصيد 9 نقاط.

ويتوقع أن تكون المباراة صعبة على أرسنال، خاصة وأن لوتون تاون يلعب على أرضه، لكن الفريق اللندني يمتلك عناصر قوية قادرة على تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

