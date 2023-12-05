المصرية للاتصالات: تعويض جميع المتضررين من انقطاع الإنترنت

كشف المهندس محمد أبو طالب، نائب المدير التنفيذي لشركة المصرية للاتصالات، تفاصيل العطل الذي أصاب شبكة الإنترنت، موضحا أن الإنترنت تأثر نتيجة عطل تقني أصاب أحد أجهزة تشغيل النظام الرئيسي داخل جمهورية مصر العربية.

وتابع خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، أن المشكلة في مصر فقط ولم تصل إلى الكابلات.

وشدد على أن المشكلة في بعض المناطق بالمحافظات وتم الاستعانة بالأجهزة البديلة لعودة الإنترنت للمستخدمين، موضحا أن ما حدث أمر وارد ويحدث لأول مرة.

وأضاف المهندس محمد أبو طالب، نائب المدير التنفيذي لشركة المصرية للاتصالات، أن الخدمة تعود للعملاء خلال ساعات وبدأت تعود تدريجيا.

وأكد أنه سيتم تعويض العملاء جميعا ويكون هناك بيان يوضح ذلك الامر وفق عدد من الإجراءات المتبعة، موضحا أن أن هناك طوارئ في المصرية للاتصالات حتى يتم استعادة الخدمة بشكل كامل.

ورفض نائب المدير التنفيذي لشركة المصرية للاتصالات تحديد موعد أحد أقصى لعودة الخدمة بشكل كامل.

