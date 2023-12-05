أستاذ أمراض دواجن: نسبة الكوليسترول في الحمام مرتفعة للغاية

قال الدكتور مصطفى بسطامي، أستاذ أمراض الدواجن وعميد كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة الأسبق، إن الحمام أذكى من السمان، مشيرًا إلى أن السمان في الماضي كان يطير بشكل خفيف، والآن لم يعد يطير، ويربى بصورة أرضية.

وأضاف "بسطامي"، خلال حواره مع الإعلامي عماد الصديق، ببرنامج "حكايات ومعجزات"، المذاع على فضائية "ten"، أن نسبة الكوليسترول في الحمام مرتفعة للغاية، ولذلك يجب أن يبتعد مرضى الكوليسترول عنه قدر الإمكان، أما نسبة الكوليسترول في السمان فهي أقل بكثير من الحمام.

ولفت إلى أن وزن السمانة الواحدة قد يصل لـ500 جرام، وفي المتوسط لا تزيد عن 400 جرام، مشيرًا إلى أنه لا يوجد في مصر سلالات كثيرة من السمان، وتربيته محصورة في بعض المزارع.



