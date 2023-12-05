كلوب: صلاح من أعظم اللاعبين ولن أدرب مثله

الثلاثاء 05/ديسمبر/2023 - 09:52 م

أشاد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول بالدولي المصري محمد صلاح، قائلا: إنه واحد من أعظم اللاعبين في عالم كرة القدم وأنه ليس متأكد إن كان سيدرب لاعب مثله مرة أخرى.

وقال في تصريحات صحفية: "لست متأكدا من أنني سأقوم بتدريب لاعب مثله مرة أخرى. تطوره لا يصدق ومثير للإعجاب للغاية. من الأعظم على مر العصور دون أدنى شك".

وأضاف كلوب: "صلاح لاعب استثنائي، لقد تطور كثيرًا منذ أول مرة إلتقيت به، ومنذ أول محاداثاتنا رأيت بأنه لاعب قيادي".

وتابع كلوب: "صلاح يمتلك قدرات فنية ورياضية رائعة، كما أنه يتمتع بشخصية قوية وعقلية متميزة، كل هذا يجعله لاعبًا استثنائيًا".

وتحدث كلوب عن أهمية تسجيل الهدف رقم 200 بالنسبة لصلاح، وقال: "إنه رقم قياسي كبير، وتحقيقه سيكون إنجازًا رائعًا لصلاح وللفريق بأكمله".

وأضاف كلوب: "صلاح يستحق كل النجاح الذي يحققه، فهو لاعب يعمل بجد ويهتم بتفاصيل اللعبة، كما أنه يتمتع بشخصية إيجابية وروح رياضية عالية".

وتابع كلوب: "صلاح هو مصدر إلهام للاعبين الشباب في جميع أنحاء العالم، ويسعدني أن أكون جزءًا من مسيرته المهنية".