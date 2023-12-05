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الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

عميد الطب البيطري الأسبق: الحمام أول جندي مخابرات في العالم

الدكتور مصطفى بسطامي،
الدكتور مصطفى بسطامي، أستاذ أمراض الدواجن
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قال الدكتور مصطفى بسطامي، أستاذ أمراض الدواجن وعميد كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة الأسبق، إن الأنواع النادرة من الحمام تربى من أجل الزينة، مشيرًا إلى أن أول جندي مخابرات في العالم هو الحمام، خاصة الحمام الزاجل، وكانت بعض الجيوش تعتمد عليها في الماضي في نقل الرسائل. 

وأضاف "بسطامي"، خلال حواره مع الإعلامي عماد الصديق، ببرنامج "حكايات ومعجزات"، المذاع على فضائية "ten"، أن 60% من تربية الحمام في مصر موجودة في الريف، مشيرًا إلى أن نسبة البروتين في الحمام والسمان قريبة للغاية، ولكن ميزة السمان أن أليافه صغيرة وليست صعبة الهضم مثل الحمام.

وأوضح أن نسبة البروتين في الحمام 20%، أما في السمان فتتراوح ما بين 18 لـ20%، وهذه نسبة جيدة للغاية، مشيرًا إلى أن هناك مطاعم متخصصة في السمان. 


 

الدكتور مصطفى بسطامي الحمام الحمام والسمان