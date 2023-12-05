الأمم المتحدة: المجلس الرئاسي الليبي يدعم "مبادرة الباتيلي" بشأن الانتخابات في ليبيا

قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باتيلي: إن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، طلب خلال اجتماعاته مع الشركاء الإقليميين والدوليين خلال الدورة الـ28 لمؤتمر الأطراف “COP28”، الدعم من الجميع لصالح تنفيذ المبادرة التي أطلقها المبعوث الأممي بشأن القضايا الخلافية العالقة حيال القوانين الانتخابية في ليبيا.

وأوضح الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا - في تصريحات نقلها تلفزيون "الوسط" الليبي اليوم الثلاثاء، أن "المنفي استقبله في إطار المشاورات المستمرة بشأن العملية السياسية، والتنسيق لعقد الاجتماع التحضيري المرتقب لممثلي الأطراف الليبية الرئيسية".

وأشار إلى أن الطرفين اتفقا على ضرورة بذل كل الجهود الممكنة للتوصل، بشكل نهائي، إلى حل للقضايا الخلافية العالقة للتمكين من إجراء انتخابات تلبي تطلعات الشعب الليبي.

وسبق أن دعا المبعوث الأممي الأطراف الخمسة الرئيسة في ليبيا إلى الانخراط في حوار تحضيري، وهم: رئيسا مجلسي النواب عقيلة صالح، والدولة محمد تكالة، وقائد القيادة العامة المشير خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، للخروج بقوانين ملزمة لإجراء الانتخابات في البلاد.