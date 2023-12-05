منسق حملة مواطن بالخارج: المصريون بالخارج سطروا العملية الانتخابية بأحرف من نور

قال نصر مطر منسق حملة مواطن بالخارج، إن المصريين بالخارج سطروا العملية الانتخابية بأحرف من نور، موجهًا الشكر لهم على المشاركة بكثافة، مشيرًا إلى أن المرأة كانت من أهم عوامل نجاح تصويت المصريين بالخارج، مثمنا على دورها البارز في الأحداث المهمة.

وأضاف حملة مواطن بالخارج في مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا لايف": "التنظيم كان على أعلى مستوى، ونشكر الهيئة الوطنية للانتخابات وحملة المرشح عبدالفتاح السيسي على حسن التنظيم، ونشكر وزارة الخارجية التي استوعبت أعداد المصريين الكبيرة التي شاركت في التصويت".



وتابع مطر: "الشعب المصري في الخارج واعي جدًا ويدرك جيدا خطورة ما يحدث في الإقليم، ووقت الجد يلتف حول وطنه والقيادة المصرية بسبب إحساسهم بالمخاطر التي تهدد الدولة، والكل يرى الأوضاع في غزة والبوارج البحرية الأمريكية، وبالتالي، فإن الشعب المصري يحس بدوره، وفي وقت الجد فإنه يلبي النداء وينزل ويشارك في الانتخابات ويقف خلف الوطن قلبا وقالبا".