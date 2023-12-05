إيد في إيد.. تصفيق حار لحظة دخول مطران بورسعيد ووكيل الأوقاف مؤتمر السيسي

دخل الأنبا تادرس، مطران محافظة بورسعيد وضواحيها، ممسكا بيد الشيخ جمال عواد، وكيل وزارة الأوقاف ببورسعيد، الى مؤتمر جماهيري لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، وذلك بنادي المعارف ببورسعيد.

هتف الآلاف من حضور المؤتمر فور رؤيتهم هذا المشهد: "تحيا مصر"، في ظل تصفيق حار ورفع صور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وجدد الآلاف من أبناء بورسعيد الحضور للمؤتمر تأييدهم للمرشح الرئاسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة لاستكمال مسيرة التنمية، ومواجهة المخاطر التي تحيط بالوطن، والأزمات الاقتصادية التي تواجه دول العالم كله.

تطرق المؤتمر للحديث عن ما تحقق من إنجازات في شتى المجالات، والتأكيد على أهمية المشاركة بالانتخابات الرئاسية المقبلة كدور وطني على كل مواطن في مصر.

مطران بورسعيد ووكيل وزارة الأوقاف

لحظة استقبال مطران بورسعيد ووكيل وزارة الأوقاف

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