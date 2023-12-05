صديق إيجولا أفضل لاعب في مباراة سيراميكا وإنبي

حصد صديق إيجولا لاعب فريق سيراميكا كليوباترا على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام إنبي التي أقيمت بالجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز، وانتهت بفوز سيراميكا بأربعة أهداف مقابل هدفين.

جاء الشوط الأول متوسط المستوى المستوى، ونجح أحمد ياسر ريان من صناعة صديق أيجولا في تسجيل الهدف الاول قبل نهاية الشوط، ليتقدم فريقه على النادي البترولي.

في الشوط الثاني استطاع المتألق صديق ايجولا تسجيل الهدف الثاني لسيراميكا كليوباترا من صناعة البديل جون ايبوكا، قبل ان يصنع ايجولا الهدف الثالث لجون ايبوكا.

في الدقيقة السادسة والثمانين نجح احمد امين أوفه مهاجم انبي في تقليص الفارق، وبعدها بدقيقة ومن عرضية محمد عنتر سجل مصطفى دويدار مدافع انبي الهدف الرابع للمنافس، لتنتهي المباراة بفوز سيراميكا كليوباترا بأربعة أهداف مقابل هدفين.

بهذه النتيجة رفع سيراميكا كليوباترا رصيده إلى النقطة الثالثة عشر بجدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز، ويصبح في المركز الخامس، بينما تجميد رصيد انبي عند النقطة التاسعة، ويظل في المركز الثاني عشر.