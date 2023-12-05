مراسل "إكسترا نيوز" من معبر رفح: 140 شاحنة مساعدات عبرت نحو غزة

قال عوض الغنام مراسل "إكسترا نيوز" من معبر رفح، إن المعبر كان مزدحما اليوم بشكل كبير جدا بشاحنات المساعدات، التي وصلت إلى نحو 140 شاحنة عبرت الطريق نحو غزة.

وأضاف أن أغلب المساعدات تعود لتبرعات المجتمع المصري، ومنذ قليل هطلت الأمطار في معبر رفح وفي الجانب الفلسطيني، والذي أثر على عدد كبير من الخيام التي نصبت لاستقبال النازحين.

ولفت إلى أن وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت سقوط نحو 16800 ألف شهيد، ونحو 40 ألف مصاب، ولم تعد القدرات الطبية قادرة على إسعاف المصابين، والمنظومة الصحية تعمل بنحو 20% فقط من طاقتها.