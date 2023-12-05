سيراميكا يقسو على إنبي برباعية في الدوري

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا فوزا كبيرا على نظيره انبي، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم بينهما ضمن لقاءات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز.

جاء الشوط الأول متوسط المستوى ، ونجح أحمد ياسر ريان من صناعة صديق أيجولا في تسجيل الهدف الاول قبل نهاية الشوط، ليتقدم فريقه على النادي البترولي.

في الشوط الثاني استطاع المتألق صديق ايجولا تسجيل الهدف الثاني لسيراميكا كليوباترا من صناعة البديل جون ايبوكا، قبل ان يصنع ايجولا الهدف الثالث لجون ايبوكا.

في الدقيقة السادسة والثمانين نجح احمد امين أوفه مهاجم انبي في تقليص الفارق، وبعدها بدقيقة ومن عرضية محمد عنتر سجل مصطفى دويدار مدافع انبي الهدف الرابع للمنافس، وقي الدقيقة الاولى من الوقت المحتسب بدل الضائع، سجل أحمد نادر حواش هدف انبي الثاني، لتنتهي المباراة بفوز سيراميكا كليوباترا بأربعة أهداف مقابل هدفين.

بهذه النتيجة رفع سيراميكا كليوباترا رصيده إلى النقطة الثالثة عشر بجدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز، ويصبح في المركز الخامس، بينما تجميد رصيد انبي عند النقطة التاسعة، ويظل في المركز الثاني عشر.