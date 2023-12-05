المصريين الأحرار: تصويت المصريين بالخارج كان احتفالية في حب الوطن

قال الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، إنّ تصويت المصريين في الخارج كان احتفالية في حب الوطن أكثر منه تصويت ومشاركة في العملية الانتخابية للانتخابات الرئاسية 2024.

وأضاف خليل في مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا لايف": "يمكننا رؤية مظاهر حب الوطن أثناء وجود المواطنين أمام صناديق الاقتراع بالقنصليات والسفارات المختلفة".

وتابع رئيس حزب المصريين الأحرار: "المصريون تحدوا الظروف المناخية، وسافر بعضهم مسافات طويلة رغم البرد والثلج من أجل الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، كما أن بعض الناخبين كانت ظروفهم الصحية صعبة للغاية ورغم ذلك أصروا على الذهاب إلى صناديق الاقتراع".

وأكد، أن كل هذه المشاهد تدل على مدى الاهتمام من المصريين بالخارج وإصرارهم على التصويت بسبب إدراكهم أهمية الانتخابات الرئاسية، حيث صوت المصريون لوطنهم ودعموه، مشيرًا إلى أن المصريين بالخارج يشعرون بهموم الوطن، وهذا الأمر يعبر عن مدى تحضر وتقدم الدولة، كما أن هذه المشاركة القوية تمنح دعما وسندا قويا للقيادة السياسية التي ستفوز في الانتخابات.