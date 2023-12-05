نائب محافظ البحيرة تلتقي بالأطباء للوقوف على مشكلات العمل.. صور

التقت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بعدد من الأطباء للوقوف على المشكلات التى تواجهم والعمل على سرعة حلها، فى إطار التعاون والتنسيق بين المحافظة والقطاعات الخدمية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد زغلول، نقيب أطباء البحيرة والدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيره والدكتور أسامة البلكي، الرئيس المفوض لمجلس الصحة الإقليمي وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

خلال كلمتها رحبت نائب محافظ البحيرة بالحضور، وأشادت بالدور الكبير لجيش مصر الأبيض والجهود الكبيرة للأطقم الطبية وجميع العاملين بالقطاع الصحي الذين يواصلون العمل ليلاً ونهاراً للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مؤكدة على سرعة حل المشاكل التى تواجههم وإتخاذ القرارات المناسبة التي من شأنها تحقيق الصالح العام للمواطنين.

كما أشارت الى دورهم الهام في المشاركة الإيجابية بالعملية الانتخابية كونه واجب وطني على كل مصري، مؤكدة أن جميع اجهزة الدولة تعمل في كافة الاتجاهات وعلى مختلف الاصعدة تحت القيادة الحكيمة لرئيس الجمهورية بهدف الحفاظ على امن وسلامة المواطن وتلبية كافة احتياجاتهم

وأكد اللواء محمد شوقى بدر، السكرتير العام، أن المحافظة تسير في اتجاه واحد مع القطاع الصحي والطبي من اجل هدف واحد وهو امن وسلامة المواطنين مقدما الشكر لجميع العاملين بالصحة دون استثناء كأبطال يستحقوا التكريم .

وأشار الدكتور أحمد زغلول إلى دور القيادة التنفيذية فى مساندة الأطباء والدور الفعال لنقابة الأطباء لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين مؤكداً على ضرورة مشاركة الأطباء فى العملية الانتخابية.

كما أشار الدكتور هانى جميعه، إلى حجم الإنجازات التى تمت فى القطاع الصحى بالبحيرة حيث حدثت طفرة غير عادية ما بين عام 2014 حتى 2023 م فعلى سبيل المثال تم زيادة عدد ماكينات الغسيل الكلوي لتصبح 636 ماكينة غسيل كلوى بدلا من 338 ماكينة، منهم 500 ماكينة جديدة و200 ماكينة لتوسعات جديدة و 304 إحلال وتجديد، وفيما يخص بنوك الدم أصبح لدينا 8 بنوك تجميعية بدلاً من بنك دم واحد تجميعى بالإضافة إلى علاج 3.5 مليون مواطن خلال مبادرة القضاء على فيروس C وعلاج 54000 حالة من قوائم الإنتظار.

وأكد الدكتور أسامة البلكى أن حجم الإنجازات التى تمت على أرض البحيرة يعد اعجازا حقيقاً مشيراً الى دور نقابة الأطباء فى التعاون مع القطاعات المختلفه للوصول إلى أفضل الخدمات للمواطنين

خلال اللقاء تم تكريم الدكتور محمد منيسى- نقيب الأطباء السابق الدكتور نبيل الوكيل، دكتور الجراحه العامة، وتكريم شهيد الواجب الدكتور محمد مسعود نائب مستشفى رشيد العام تقديراً لجهودهم المخلصه فى القطاع الصحى بالبحيرة.



