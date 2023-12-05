مع اقتراب انتهاء إيقافه.. تعرف على موقف فتوح مع الزمالك

تنتهي خلال الساعات القليلة المقبلة عقوبة مجلس إدارة الزمالك لأحمد فتوح لاعب الفريق، وذلك بإيقافه لمدة شهر عن خوض المباريات مع الفريق الأول .

وعقب انتهاء العقوبة ستنتظر إدارة الزمالك من اللاعب تقديم اعتذار لمجلس الإدارة وجماهير النادي عما بدر منه تجاه ناديه، حتى يتمكن من العودة للمشاركة بالمباريات .

ويتدخل وسطاء حاليا من أبناء النادي لإقناع فتوح بالاعتذار لمجلس الزمالك، ولإقناع المجلس بقبول الاعتذار ومنح فتوح فرصة ثانية للاستمرار مع الزمالك وبحث تجديد عقده.

ويستعد فريق الزمالك للقاء الاتحاد السكندري، ضمن مباريات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يقام لقاء الفارس الأبيض وزعيم الثغر السكندري في السابعة مساء بعد غد الخميس على ملعب السلام بحضور جماهيري .

يدخل الزمالك لقاء الاتحاد السكندري برصيد 11 نقطة من خوض 7 مباريات، حيث فاز الفريق في 3 مباريات، وتعادل في مباراتين وخسر مباراتين .

يقود الزمالك حاليا معتمد جمال كمدرب مؤقت لحين التعاقد مع مدرب أجنبي سوبر في الفترة المقبلة، خلفا للمدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو والذى رحل عن الفريق الأبيض مؤخرا بسبب سوء النتائج .