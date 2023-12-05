سيراميكا يتقدم على إنبي بهدف ريان في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة فريق الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا أمام نظيره انبي، في المباراة المقامة بينهما ضمن لقاءات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، بتقدم الأول بهدف دون رد، سجله أحمد ياسر ريان.

جاء الشوط الأول متوسط المستوى المستوى، ونجح أحمد ياسر ريان من صناعة صديق أيجولا في تسجيل الهدف الاول قبل نهاية الشوط، ليتقدم فريقه على النادي البترولي.

وبدأ سيراميكا كليوباترا المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري - احمد رمضان بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني.

خط الوسط: محمد إبراهيم - محمد التوني - محمد عادل -صديق ايجولا- محمود زلاكة.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان.

وجلس على مقاعد البدلاء كلا من: علي الجابري - چاستيس ارثر - خالد صبحي - احمد القرموطي - محمد عنتر - عبدالرحمن بودي - محمود نبيل - چون ايبوكا - رشيد أحمد.

بينما بدأ إنبي المباراة بالتشكيل التالي :

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي.

خط الدفاع :مروان داود - أحمد كالوشا - محمد حامد - أحمد صبيحة.

خط الوسط: مصطفى دويدار - زياد كمال - أحمد العجوز - محمد حمدي.

خط الهجوم: رفيق كابو - أحمد أمين أوفا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، رضا السيد وسيف الخشاب وأحمد يوسف وعلي فوزي ومامي ليباسي وأحمد نادر حواش ومحمد النحاس ومودي ناصر وعبد الرحمن عماد.