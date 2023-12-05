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الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

فريق الناشئين بزد يهزم رأس غارب بتسعة أهداف بالدوري

فريق زد
فريق زد
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فاز فريق ناشئين كرة القدم بنادي زد مواليد 2008 ، علي فريق رأس غارب بنتيجة 1/9 ، ضمن منافسات الجوله الحاديه عشر من بطولة دوري الجمهورية والتي أقيمت على ملعب زد .
أحرز الأهداف لفريق زد كلا من: علي خميس "هدفين" ،بلال ابراهيم "هدفين"، زياد الجزار "هدفين"، كريم جمعه هدف، محمد مصطفى هدف، زياد وحيد هدف .

وحرص كابتن علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين بنادي زد ، على توجيه التهنئة والشكر للاعبين والجهاز الفني والإداري علي الفوز اليوم.

يقود الفريق فنيا جوزب دي ماريا مديرا فنيا واحمد كمال مدرب عام وعمرو احمد مدرب حراس مرمى. 

إف سي زد الناشئين الدوري