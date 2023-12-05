فريق الناشئين بزد يهزم رأس غارب بتسعة أهداف بالدوري

فاز فريق ناشئين كرة القدم بنادي زد مواليد 2008 ، علي فريق رأس غارب بنتيجة 1/9 ، ضمن منافسات الجوله الحاديه عشر من بطولة دوري الجمهورية والتي أقيمت على ملعب زد .

أحرز الأهداف لفريق زد كلا من: علي خميس "هدفين" ،بلال ابراهيم "هدفين"، زياد الجزار "هدفين"، كريم جمعه هدف، محمد مصطفى هدف، زياد وحيد هدف .

وحرص كابتن علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين بنادي زد ، على توجيه التهنئة والشكر للاعبين والجهاز الفني والإداري علي الفوز اليوم.

يقود الفريق فنيا جوزب دي ماريا مديرا فنيا واحمد كمال مدرب عام وعمرو احمد مدرب حراس مرمى.