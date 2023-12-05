جامعة أسيوط تنظم لقاءً تدريبيًا عن "تنفيذ خطة الإخلاء" بكلية التربية

نظمت إدارة الصحة والسلامة المهنية، التابعة لقطاع شئون البيئة وخدمة المجتمع، بجامعة أسيوط اليوم الثلاثاء ٥ ديسمبر، لقاءً تدريبياً عن "تنفيذ خطة الإخلاء"، بالتعاون مع كلية التربية، وذلك في إطار خطة الجامعة الشاملة، التي ينظمها قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة؛ لتنفيذ تجربة الإخلاء بجميع الكليات، لضمان نشر هذه الثقافة؛ تجنباً لوقوع أية خسائر مادية أو بشرية، وذلك تحت إشراف الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي؛ حرص الجامعة علي تنظيم محاضرات وتدريبات عملية بكليات الجامعة؛ لبناء ثقافة عامة لدى العاملين حول متطلبات السلامة والصحة في أماكن العمل؛ لتوفير بيئة عمل آمنة، خالية من مسببات الحوادث، أو الإصابات، والمحافظة على مقومات بيئة العمل، والعمل على رفع الوعي المجتمعي والبيئي للعاملين، والذي يكفل الحفاظ على صحتهم وسلامتهم عند التعرض لأي مخاطر.

شهد اللقاء حضور؛ الدكتور حسن حويل عميد كلية التربية، والدكتورة أماني شريف مستشار رئيس الجامعة لشئون التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأزمات والسلامة والصحة المهنية، واللواء إبراهيم عنوس مستشار رئيس الجامعة للأمن والدفاع المدني، والدكتور محمد مصطفي حمد وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ محمد عبد العال مسئول الدفاع المدني بالجامعة، وبمشاركة وكلاء الكلية، ولفيف من الأساتذة، والعاملين، إلي جانب عدد من قيادات وأفراد الأمن الجامعي.

ومن جهته، أشار الدكتور حسن حويل، إلي أهمية تجربة تنفيذ خطة الإخلاء، ودورها في نشر مفهوم السلامة و الصحة المهنية، والتدريب العملي على كيفية الوقاية من الحوادث والإصابات، تقليلاً لآثارها، وتجنباً للمخاطر الناجمة عن التدافع والتزاحم أثناء تنفيذ الإخلاء في وقت قصير، مؤكداً أن كلية التربية من الكليات المتميزة في قطاع شئون البيئة وخدمة المجتمع، حيث حصلت علي درع البيئة في أنشطة الصحة والسلامة المهنية علي مستوي الجامعة لعام ٢٠٢١، كما تحرص علي تنظيم هذه التجربة بشكل دوري؛ لمواجهة أي طوارئ قد تحدث في بيئة العمل.

وأوضحت الدكتورة أماني شريف، أن إدارة الجامعة تسعي بجهود حثيثة؛ لتحقيق الريادة في مجال الصحة والسلامة المهنية، والوصول لأعلي مستويات الأمان لكافة الأفراد والمنشآت الجامعية، لافتةً أن مجال الصحة والسلامة المهنية يمثل جزءاً من علم إدارة الأزمات، الذي يستهدف؛ نشر الوعي بكيفية مواجهة الأزمات، والتصرف الصحيح في حالات الكوارث.

ومن جانبه، أضاف الدكتور محمد مصطفي حمد، أن الندوة تستهدف؛ توعية أعضاء هيئة التدريس، والعاملين بالكلية، بإجراءات الصحة والسلامة المهنية، وتعريفهم بالاجراءات والإسعافات الأولية اللازمة، سواء داخل بيئة العمل أو خارجها؛ وذلك للحفاظ علي كافة العناصر المادية والبشرية؛ من أية خسائر أو إصابات.

واستعرض اللواء إبراهيم عنوس، خلال اللقاء التدريبي، دور الحماية والصحة والسلامة المهنية، في حماية الأرواح والممتلكات، موضحاً في ذلك نظرية الإطفاء والاشتعال، وكيفية استخدام طفاية الحريق، بالإضافة إلي طرق التغلب على مختلف أنواع الحرائق، مع عرض نماذج لحالات مختلفة، وكيفية التعامل معها، وتقليل آثارها علي الفرد والمجتمع.

جدير بالذكر، في ختام اللقاء التدريبي، نظمت إدارة الكلية تجربة عملية؛ لتنفيذ خطة الإخلاء، وتدريب العاملين علي اتخاذ الإجراءات السليمة، وتنفيذ كافة شروط السلامة؛ للحفاظ علي الأفراد، ووقايتهم من أخطار وحوادث العمل.