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الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

قرار جمهوري بتعيين الدكتور هشام سعيد نائبًا لرئيس جامعة الإسكندرية للدراسات العليا والبحوث

الدكتور هشام سعيد
الدكتور هشام سعيد
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هنأ الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، الدكتور هشام سعيد، بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعينه نائباً لرئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، متمنياً له التوفيق والسداد.

جدير بالذكر أن الدكتور هشام سعيد، تخرج فى كلية العلوم عام ١٩٨٨ بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، وعين معيداً بمعهد الدراسات العليا والبحوث فى ١٩٨٩، وحصل على درجتى الماجستير والدكتوراه وتدرج فى المناصب الأكاديمية بالمعهد حتى وصل إلى منصب عميد المعهد فى عام ٢٠٢١، خلال مسيرته الأكاديمية قام بالعديد من الزيارات والمهام العلمية لجامعات أوربية، وشارك في العديد من الدورات التدريبية والكورسات المعروفة بدراسات ما بعد الخبرة والتى ينظمها معهد الدراسات العليا والبحوث.

كما حصل على ثلاث براءات اختراع من أكاديمية البحث العلمي، وشارك في عدة مشاريع بحثية ممولة من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وله العديد من الأبحاث المنشورة في المجلات العلمية المرموقة.

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