الانتخابات الرئاسية 2024.. “المصريون بالخارج.. دائمًا على الموعد”.. أبناء الجاليات قدموا ملحمة وطنية في حب مصر بعد مشاركتهم القوية

رغم البعد الجغرافى، إلا أن استقرار "الوطن الأم" ومصلحته العليا هو هدفهم الأسمى، ورغم غيابهم عنا، إلا أنهم حاضرون ودائما على الموعد، يلبون نداء مصر حين تناديهم بإخلاص وعزيمة.. هؤلاء هم المصريون فى الخارج، الذين سطروا ملحمة وطنية فى حب الدولة المصرية، بعدما أبهروا العالم أجمع بعد مشاركتهم بكثافة فى الانتخابات الرئاسية 2024 التى جرت خارج مصر فى 137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم.

وأكد برلمانيون، أن المصريين فى الخارج ظهروا بشكل حضارى خلال العرس الديمقراطى، واحتشدوا بكثافة أمام السفارات والقنصليات المصرية بكافة دول العالم، لأنهم يدركون أهمية هذا الاستحقاق الدستورى الهام، ودوره فى تحديد مصير الدولة المصرية، لاستكمال مسيرة التنمية، والحفاظ على أمن واستقرار البلاد.

الوعى والإدراك وراء المشاركة الكثيفة للمصريين فى الخارج

وأكد النائب كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن المشاركة الكثيفة والإيجابية التى تمت من المصريين فى الخارج إبان تصويتهم فى الانتخابات الرئاسية الراهنة تدعو للفخر والاعتزاز بدورهم الوطنى الذين يتمسكون به، إيمانا منهم بقيمة الوطن واستمرار مسيرته نحو المزيد من التنمية والاستقرار والازدهار، رغم بعد المسافة بين مقار الانتخابات فى بعض الدول بسفاراتنا بالخارج وتجمع الجاليات، مما أدى لقيادتهم سياراتهم لمسافات كبيرة مع برودة كبيرة للطقس، وهو ما سيكون محل نقاش وبحث فى اجتماعات لجنة العلاقات الخارجية فى المستقبل، خاصة فى ضوء الاستحقاقات الدستورية القادمة، وذلك فى إطار رقابة اللجنة للوزارات التى تقع فى نطاق رقابتها البرلمانية.

وأضاف "درويش"، أن الدولة المصرية بقيادتها الوطنية الحكيمة أولت المصريين فى الخارج اهتماما بالغا عبر إنشاء وزارة تعنى بشئونهم اضطلعت بدور بارز فى تفعيل التواصل مع الجاليات فى الخارج، وتفعيل مؤتمرات مصر تستطيع للأخذ برؤى المصريين فى الخارج فى خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من المبادرات لربطهم بالوطن الأم.

ولفت النائب كريم درويش، إلى أن المشاركة الإيجابية والكثيفة للمصريين فى الخارج تجسد الجهود الوطنية المصرية لتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان داخليا وخارجيا، فقد بات المصريون فى الخارج جزءا من تلك المنظومة مثل مواطنى الداخل، وتعمل الدولة بكافة أجهزتها لتفعيل تلك الحقوق تجاه المصريين فى الخارج.

وأشار رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إلي الدور الذى قام به أعضاء لجنة العلاقات الخارجية وبصفة خاصة أعضائها عن المصريين بالخارج فى العمل على تعزيز الوعى بأهمية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية كواجب وطنى وحق للمصريين فى الخارج.

واختتم النائب كريم درويش، بأن الوعى والإدراك للمواطنين المصريين فى الخارج والداخل بمتطلبات المرحلة الدقيقة التى يمر بها الإقليم والعالم وما يتصل بالتهديدات على كافة المستويات الاستراتيجية للدولة المصرية المحروسة بوعى شعبها واصطفافه خلف قيادة وطنية مخلصة التى عملت وتعمل على درء كافة التهديدات، والقيام بدور فاعل فى تحقيق الأمن والسلم الدوليين هو السبيل الوحيد لتحقيق ما يرنو إليه الوطن.

صف واحد خلف مصر

وثمنت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، المشهد الحضارى والتاريخى الذى ظهر به المصريون فى الخارج، بعد مشاركتهم بكثافة فى الانتخابات الرئاسية.

وقالت عضو مجلس النواب، إن المصريين يدركون خطورة المرحلة الحالية، وحجم التحديات الراهنة فى ظل التطورات والأزمات الإقليمية والدولية المتسارعة والمتعددة، لذلك احتشدوا بكثافة أمام السفارات والقنصليات المصرية بكافة دول العالم، للمشاركة فى العرس الديمقراطى، وتقديم ملحمة وطنية فى حب مصر.

وأضافت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، أن الشعب المصرى العظيم يدرك جيدا أهمية الانتخابات الرئاسية، ودورها الكبير فى تحديد مصير الوطن ورسم مستقبله، لذلك ظهر بشكل مشرف يدعو للفخر فى الخارج، وسيخرج بالملايين فى الداخل للظهور فى مشهد حضارى يليق بعظمة مصرنا الغالية.

واختتمت: "المصريون فى الخارج والداخل يقفون صفا واحدا خلف الدولة المصرية، للحفاظ على أمنها القومى، وإحباط مؤامرات أهل الشر وقوى الظلام التى تحاك ضد الوطن".

نجحوا فى تقديم الوجه الحضارى للشعب المصرى

وفى سياق متصل، قال الدكتور ياسر الهضيبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إن المصريين بالخارج نجحوا فى تقديم الوجه الحضارى للشعب المصرى، من خلال الاحتشاد أمام مراكز الاقتراع من السفارات والقنصليات، للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، وهو ما يعكس حرص أبناء مصر على المشاركة فى حماية أمن واستقرار هذا الوطن والمساهمة فى صناعة مستقبله من خلال اختيار رئيس مصر القادم، القادر على إدارة المرحلة الراهنة والتى نواجه فيها تحديات ضخمة محليا وإقليميا.

وأضاف "الهضيبى"، أن احتشاد المصريين أمام لجان الاقتراع خلال أيام التصويت فى الداخل هو الضامن الأول لديمقراطية العملية الانتخابية، مطالبا جموع المصريين بالتوجه للإدلاء بأصواتهم واختيار المرشح الذى يرونه مناسبا لقيادة المرحلة فى أجواء من الحرية والديمقراطية، مؤكدا على أن الدولة المصرية تعمل على ترسيخ مبادىء الديمقراطية أن تحرص على نزاهة وعدالة العملية الانتخابية، لضمان تعزيز الديمقراطية النابعة من اختيار الشعب لرئيسه.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الصوت الانتخابى يستطيع أن يقلب الموازين السياسية فى ظل تنظيم الانتخابات وفقا للشروط القانونية والدستورية التى يحددها القانون والدستور، وإعلان الهيئة الوطنية للانتخابات وهى الجهة المستقلة المنوط بها إدارة العملية الانتخابية عن وقوفها على مسافة واحدة من جميع المرشحين، كذلك أجهزة الدولة المعنية بالعملية الانتخابية حيث تتاح للجميع نفس الفرص للتعبير عن آرائهم ورؤيتهم وبرامجهم الانتخابية.

وشدد النائب ياسر الهضيبى، على ضرورة استنهاض الوعى العام بالمشاركة الشعبية فى الانتخابات الرئاسية فى ظل ما تقوم ما تمر به منطقة الشرق الأوسط من ظروف إقليمية ودولية بالغة التعقيد، حيث يشهد العالم مخاطر محتملة وتحولات سياسية وثقافية واستراتيجية، مؤكدا أن إجراء الاستحقاق الدستورى المصرى وسط زخم هذه الأحداث يتطلب زيادة الوعى لدى المواطنين بحجم التحديات التى نواجهها والتى تطلب وجود رئيس قوى وقادر على التعامل مع هذه الملفات.

رسموا خريطة مستقبل مصر

كما أشاد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، باسمه وباسم 250 ألفا من العاملين بالقطاعات الثلاثة، بالمشاركة الإيجابية الكبرى للمصريين فى الانتخابات الرئاسية 2024 التى جرت خارج مصر فى 137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم.

وأكد "عبد الفضيل"، أن مظاهر احتشاد الجاليات المصرية أمام مراكز الاقتراع بالسفارات والقنصليات بمختلف الدول العربية والأجنبية، يعكس مدى إخلاصهم وولائهم وانتمائهم لهذا الوطن، وأن البعد الجغرافى لا يزيدهم إلا اهتماما وحرصا على المصلحة الوطنية لوطنهم الأم.

وقال رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مظاهر الاحتشاد هو رسالة مهمة موجهة للعالم أجمع لنزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها، فضلا عن وعى المصريين بأهمية تلك الانتخابات والتفافهم حول رئيس وطنى قوى يحافظ ويعشق تراب وطنه، ويحافظ على أمن بلده، وسلامة شعبه، فضلا عن أن هذا الاحتشاد للمصريين على صناديق الانتخابات بالخارج بمثابة رسم خريطة مستقبل مصر واختيار قيادتهم السياسية بإرادة حرة ومستقلة.

وأكد رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن مشاركة المصريين فى الخارج فى العرس الديمقراطى يعكس مدى حرصهم وتمسكهم بمقدرات وحبهم لوطنهم ومشاركتهم فى رسم مستقبل البلاد، خلال المرحلة المقبلة، موضحا أنهم قدموا صورة وطنية رائعة تعبر عن حبهم لوطنهم وحرصهم على رد الجميل لوطنهم بالمشاركة بكثافة خلال أيام العملية الانتخابية.

وتابع النائب، أن المصريين بالخارج قدموا ملحمة وطنية خلال الأيام الثلاثة للتصويت، مؤكدا أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الجميع للوفاء بالاستحقاق الدستورى للحفاظ على أمن واستقرار الوطن، والمضى نحو البناء والتنمية والنهضة التى تسير عليها الدولة المصرية خلال السنوات العشر الأخيرة، لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة التى يتمناها ويحلم بها كل المصريين.

واختتم رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بأن العملية الانتخابية أجريت بمنتهى الشفافية والحيادية والنزاهة وفقا للمعايير الديمقراطية الدولية، وتحت إشراف الهيئة الوطنية للانتخابات تلك الهيئة المستقلة تماما، كما تم إجراء الانتخابات تحت إشراف قضائى كامل لضمان نزاهة وحيادية العملية الانتخابية، وهو ما كشفت عنه تقارير منظمات المجتمع المدنى بأنها لم يتم رصد أى مخالفات أو شكاوى خلال تصويت المصريين بالخارج على الانتخابات.

ممارسة دورهم وواجبهم تجاه وطنهم

وقال المهندس عبدالسلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، إن مشاهد مشاركة المصريين بالخارج فى الانتخابات الرئاسية تؤكد حجم الإقبال الكبير على التصويت فى الانتخابات، الأمر الذى يؤكد وعى المصريين فى الخارج بأهمية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية لاختيار الرئيس المناسب للبلاد فى تلك المرحلة الصعبة التى تواجه فيها البلاد تحديات كبيرة عالمية وإقليمية.

وأضاف "الجبلى"، أن مشاركة المصريين بالخارج فى الانتخابات الرئاسية، تختلف عن تصويت المصريين بالداخل، نظرا للتحديات الكبيرة التى تواجههم مثل تحمل المسافات الكبيرة التى يقطعها المصريون بالخارج من أجل الوصول إلى مقار السفارات والقنصليات، وهو ما يؤكد عزيمة وإرادة المصريين بالخارج فى القيام بدورهم تجاه الوطن بهدف الحفاظ على الاستقرار الذى تشهده البلاد حاليا.

وأوضح، أن النجاح فى إجراء الانتخابات الرئاسية، وسط مشاركة كبيرة، يمكن البلاد من مواصلة مسيرة التنمية والانجازات، متابعا: "إن حجم الإنجازات التى شهدتها البلاد فى السنوات الماضية برئاسة الرئيس السيسى، لم تشهدها أى دولة أخرى تعرضت لتلك التحديات التى تواجه مصر، وهو ما يتطلب بذل الجهود للحفاظ على تلك الإنجازات".

وأكد النائب عبدالسلام الجبلى، أهمية استكمال المصريين بالداخل، تلك الصورة المشرفة فى الانتخابات الرئاسية فى أيام التصويت بالداخل 10-12 ديسمبر، لاستكمال إجراءات الانتخابات الرئاسية فى شكل يعبر عن حرص المصريين على ممارسة دورهم وواجبهم الوطنى تجاه وطنهم.