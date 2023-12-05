تضامنا مع الشعب الفلسطيني.. فريق شارموفرز يطرح "رسالة" مترجمة باللغة العبرية

طرح فريق شارموفرز على اليوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو أحدث أعماله الغنائية "رسالة" مترجمة باللغة العبرية.

وأشار الفريق بأنها رسالة تضامنية مع الشعب الفلسطينى، فالأغنية تأتي بأداء مؤثر، وليست مجرد مشروع فني، بل تمثل تعبيرا عن تضامن فعال مع الشعب الفلسطيني، مع تسليط الضوء على معاناتهم وتحدياتهم.

أغنية "رسالة" من كلمات وألحان أحمد بهاء، وموسيقى وتوزيع محمد الفرا، وعادل محمد وإنتاج فريق شارموفرز، وتوزيع "ديجيتال ساوند.. تقول كلمات أغنية "رسالة":

ريحة الدم فاحت و إستبحتوه و مش فارق لكم طفل مرأه شيخ غلام

مات الكلام اللى بيننا دم

فار البركان العقل اتجن

مؤمن برب العالمين احنا مش شايلين الهم

انتوا اللى شايلين الذنب

كله مكتوب كله معروف و من زمان رفع القلم

سقيتوا الارض بالالم هتحصدوها بالندم

و العين عليكوا من شعوب الله

و نرجع الارض بالعلَم

ولاد العم زودتوها و جاى عليكوا غم

اه يا غلابة قلبنا مات شيعنا جنازة اوسخ من ١٠٠ دبابة

يا شعوب ولاَده جايلنا استدعا عشان فى إباده

ولاد الكدابة بنفوسنا الغلابة نجيبكوا الارض قلوب سدادة

بيخافوا لو اتجمعنا و الصوت واحد لا يتجزأ

بيخافوا من ابن شهيد بينادى و يحارب قبل ما يتعزا

بيخافوا من ٦ و ٧ لما نكَبر و نعظم لما بنهدى و نتبسم

بيخافوا لما بنتلثم

لو عينى فى عينك اوعى تسلم ولا تيجى تتكلم

ايمانى زاد و مسلِم وانت الخوف فى عينك و مبلم

اصل انا عمرى ما بتذل انت اللى بتتسول

لو عجبك اللحن خده و كمل

بالمرصاد بالمرصاد القرد بيفهم لغة الضاض "اللغة العربية"

بالمرصاد بالمرصاد القرد بيخاف من لغة الضاض "اللغة العربية"

طيارة بتزن

لاتاتة بتون