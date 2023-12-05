أماني الخماسي: مهرجان البحر الأحمر السينمائي امتداد للطفرة الفنية في السعودية

قالت الفنانة التونسية أماني الخماسي، إن مهرجان البحر الأحمر السينمائي امتداد للطفرة الفنية في السعودية خلال السنوات الماضية، وحلقة من حلقات الدعم الحكومي للفنون والثقافة منذ إطلاق رؤية 2030.

وأكدت الخماسي، في مداخلة هاتفية عبر فضائية “العربية”، أن الرؤية السعودية وضعت نصب عينيها دعم الفن والفنانين السعوديين وجعل المملكة وجهة فنية وثقافية، عبر استقطاب الفنانين وصناع الأفلام والعروض الفنية من العالم ودول المنطقة، حيث قدم للمملكة أشهر الفنانين في الوطن العربي وهوليود وبوليوود وبقية أنحاء العالم، إضافة إلى أشهر المطربين والعازفين والفنانين التشكيليين، لعرض تجاربهم ونجاحاتهم ونقل خبراتهم المتراكمة للأجيال الفنية السعودية الصاعدة.

وأضافت أن الوسط الفني السعودي تلقى هذه الفرصة التاريخية لصناعة تاريخ لوطنهم وأنفسهم؛ حيث أُنتجت عشرات الأفلام القصيرة والطويلة خلال السنوات القليلة الماضية، مستندة للدعم الإنتاجي السخي من وزارة الثقافة ومؤسسة البحر الأحمر السينمائي وصندوق البحر الأحمر لدعم المواهب، وكذلك الأمر بالنسبة للدراما والموسيقى.

وأوضحت أن السينما السعودية في تطور كبير، وقد ارتفع نصيب الأفلام السعودية من شباك التذاكر بدور العرض إلى 30%، بعد أن كان قبل ثلاث سنوات لا يتجاوز 0.1%، مشيرة إلى أن السينما السعودية حققت نجاحات واسعة على المستويين العربي والعالمي، من خلال المهرجانات والمنصات الرقمية، لتدخل بذلك الأفلام السعودية ضمن قائمة أفضل عشرة أفلام في بعض الدول العربية، فضلًا عن تحقيق مسلسل "جايبة العيد"، والذي عُرض على "نتفليكس" أعلى نسبة مشاهدة في فرنسا.