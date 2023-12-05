إيديكس 2023.. وزير الإنتاج الحربي يزور أجنحة عدد من الشركات المشاركة بالمعرض

قام المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بزيارة عدد من أجنحة الشركات الصينية المشاركة بالمعرض الدولى للصناعات الدفاعية EDEX 2023 وهى (سيتك، كاتك، بولى تك ، نورينكو، CGWIC) ، وكذا تفقد جناح شركة "كانك" التركية، كما تم تفقد جناحيّ دولتيّ الهند وأرمينيا بالمعرض.

وشدد الوزير "محمد صلاح" على اهتمام الوزارة بتعزيز التعاون بين شركات الإنتاج الحربي والشركات العالمية في مختلف المجالات لتبادل الخبرات بهدف توطين التكنولوجيات الحديثة بشركات الوزارة.

واضاف أن ما يمتلكه "الإنتاج الحربي" وهذه الجهات من قدرات وخبرات عالية تمهد الطريق لفتح آفاق جديدة لتعاون مثمر يحقق المصلحة المشتركة لجميع الأطراف ويزيد من فرص إنتاج منتجات عسكرية جديدة يتم تصديرها للدول المحيطة.

عقب ذلك استمع وزير الدولة للإنتاج الحربى لشرح ممثلي هذه الشركات حول مواصفات أهم المنتجات التى تقوم بعرضها داخل المعرض، واستعرض وزير الدولة للإنتاج الحربى أبرز المنتجات العسكرية للوزارة من أسلحة ومعدات وذخائر والتي تشارك بها الشركات التابعة للوزارة بالمعرض.

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربى على أن هذا المعرض يعد فرصة لتبادل الخبرات بين مختلف العاملين بالجهات العالمية والمحلية الرائدة في مجال أنظمة التسليح والصناعات الدفاعية والعسكرية.

من جانبه قال المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد بكر أن ام توجيه الدعوة لهذه الشركات للقيام بزيارات ميدانية للشركات والوحدات التابعة للوزارة للتعرف على الإمكانيات المتوفرة لديها على أرض الواقع وتحديد مجالات التعاون بدقة.