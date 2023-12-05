أميرة أديب تدخل العالمية بفيلم "No nation" في هوليوود 2024

تستعد الفنانة أميرة أديب لتقديم أول أعمالها العالمية في هوليوود، بعنوان "No nation" مع المخرج الأمريكي Jeffrey Elmont، المرشح لجائزة إيمي الدولية عام 2017، ومن المقرر أن يتم تصوير العمل في لوس أنجلوس في 2024.

بدأت أميرة الاستعداد للشخصية، والتدريب على لعب كرة القدم لأكثر من 4 أشهر، حيث تجسد خلال العمل شخصية فتاة لديها مهارة لعب كرة القدم.

ومن جانبها أعربت أميرة أديب عن سعادتها بتلك الخطوة في مشوارها الفني، وقالت في تصريحات صحفية: أسعى دائما لتقديم أعمال تفيد المجتمع، سواء كان في المحتوى الذي اعرضه على صفحاتي بالسوشيال ميديا أو الأعمال الفنية التي قمت بتقديمها على الشاشة، وعندما حدثني المخرج الأمريكي جيفري المونت للمشاركة في ذلك العمل سعدت جدا بتلك الخطوة.

وأضافت: على الفور بدأت الاستعداد لتلك الشخصية، حيث أنه على مدار الأربع شهور الماضية تعلمت لعب كرة القدم، فهي فتاة لديها مهارات خاصة، تمر بعدة ظروف سوف نعرفها من خلال الأحداث.

وأشارت بدأت القصة عندما كان يصور جيفري فيلم وثائقي في مصر، ووجد حينها اني اتحدث الاسبانية، فطلب مني المشاركة في "الاوديشن" الخاص بالفيلم الجديد الذي سوف يبدأ تصويره، وبالفعل دخلت الاختبار وأسند لي الدور.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال أميرة أديب كان مسلسل "مين قال" الذي تم عرضه في رمضان قبل الماضي، وشاركها في البطولة أحمد داش، جمال سليمان، نادين، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته في مسلسل "نقل عام" أمام الفنان الكبير محمود حميدة.

وكانت أميرة قد حققت شهرة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال فترة انتشار فيروس كورونا، وهي الفترة التي كانت تدرس فيها التمثيل في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، وعادت إلى مصر بعد بسبب عمليات الإغلاق وتعليق الطيران في العالم.

بدأت أول أعمالها الدرامية، من خلال مسلسل "ولاد ناس"، مع الفنان أحمد وفيق، رانيا فريد شوقي، صبري فواز، وفاء صادق، و مجموعة من الوجوه الصاعدة، كما شاركت في مسلسل "تحقيق" الذي بدأ عرضه مؤخرا على منصة watch it، مع الفنان أحمد مالك وهدى المفتي، خالد أنور، ومجموعة من الوجوه الشابة.