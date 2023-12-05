وكيل صحة البحيرة يتفقد مقر اللجنة الانتخابية بمركز خدمة صلاح الدين بدمنهور.. صور

استكمل الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، جولاته الميدانية لمتابعة التجهيزات الخاصة بالمقار الانتخابية بدمنهور، حيث تفقد تجهيز مركز خدمة صلاح الدين بدمنهور كمقر لجنة انتخابية للانتخابات الرئاسية والمقرر انعقادها خلال الفترة من ١٠: ١٢ ديسمبر الجاري.

رافق وكيل وزارة الصحة خلال جولته، غانم محمد غانم مدير عام الشئون المالية والإدارية، ومحمد عبد الكريم مدير مركز المعلومات بالمديرية، فى حضور الدكتورة ريهام زكري مدير إدارة دمنهور الصحية، حيث قام بالمرور على المركز ومراجعة أعمال التجهيز والتأكد من توفير المقاعد وتنظيم أماكن الدخول والخروج بالمقر الانتخابي ومراجعة صلاحية كافة وسائل ومعدات الحماية المدنية ودورات المياه وغيرها بالمقر.



وأكد على رفع درجة الاستعداد القصوى استعدادًا لاستقبال الناخبين، وضرورة التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية بالعملية الانتخابية، والتأكيد على تكثيف أعمال النظافة العامة خارج وداخل اللجنة وإنارة مدخل المركز، مع مراعاة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة والسيدات وتوفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم، والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

كما قام بالمرور على الخدمات المقدمة بالمركز للاطمئنان على سير العمل به، ومتابعة الانضباط الإداري والتأكد من تقديم كافة الخدمات بشكل لائق وجيد للجمهور، حيث تابع العمل بعيادات الأسنان وتنظيم الأسرة وقام بالإطلاع على السجلات، وملاحظة مؤشرات التردد، ووجه بضرورة الاهتمام بتوعية السيدات بوسائل تنظيم الأسرة طويلة المدى كاللولب ، وتوفير أى مستلزمات وأدوية.

ثم قام بالمرور على المعمل والصيدلية للاطمئنان على توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية، وقام باستبيان المترددين وسؤالهم والاستماع لشكواهم ، وتحدث مع المرضى عن رأيهم فى الخدمة المقدمة.

يأتى ذلك طبقا لتعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ، بأهمية تهيئة الأجواء المناسبة أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر بمقار اللجان، وبالمتابعة المستمرة للمقرات الانتخابية المنعقدة بالمنشآت الصحية للوقوف علي جاهزيتها.