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الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أحمد ياسر ريان يقود تشكيل سيراميكا لمواجهة إنبي

سيراميكا
سيراميكا
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أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة أيمن الرمادي، تشكيل الفريق لمواجهة انبي في الجولة الثامنة من بطولة الدوري العام.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري  - احمد رمضان بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني.

خط الوسط: محمد إبراهيم - محمد التوني - محمد عادل -صديق ايجولا- محمود زلاكة.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: علي الجابري - چاستيس ارثر - خالد صبحي - احمد القرموطي - محمد عنتر - عبد الرحمن بودي - محمود نبيل - چون ايبوكا - رشيد أحمد.

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