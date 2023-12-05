أحمد ياسر ريان يقود تشكيل سيراميكا لمواجهة إنبي

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة أيمن الرمادي، تشكيل الفريق لمواجهة انبي في الجولة الثامنة من بطولة الدوري العام.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري - احمد رمضان بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني.

خط الوسط: محمد إبراهيم - محمد التوني - محمد عادل -صديق ايجولا- محمود زلاكة.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: علي الجابري - چاستيس ارثر - خالد صبحي - احمد القرموطي - محمد عنتر - عبد الرحمن بودي - محمود نبيل - چون ايبوكا - رشيد أحمد.