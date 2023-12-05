الأمن يداهم محلًا لبيع أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام “أحد الأشخاص” بإنشاء وإدارة محل كائن بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية بمحافظة الجيزة يقوم من خلاله ببيع أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية غير المصرح بتداولها بالأسواق، كما أنه يدير العديد من السيرفرات التى تدعم أجهزة القرصنة، وإدارته لقنوات رقمية تروج لنشاطه غير المشروع.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بالمحل المشار إليه وتم ضبط 10 أجهزة "ريسيفر" مُجهزين لبث القنوات الفضائية المشفرة بدون ترخيص- وحدة معالجة مركزية محمل عليها "سيرفرات تقديم الخدمة للعملاء ، ملفات برامج وسوفت وير خاص بفك الشفرات للقنوات الفضائية"- هاتف محمول يحوى أدلة تُشير إلى نشاطه .

وبمواجهته أقر بأنه مالك المحل وإرتكابه المخالفات السالف ذكرها بقصد تحقيق الربح المادى .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.