ads
الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

حسام موافي: 50% من مرضى فشل الكلى بسبب المسكنات

الدكتور حسام موافي،
الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، من تناول الأدوية بدون روشتة طبيبة، وخاصة المسكنات، لافتا إلى أن 50% من مرضى الفشل الكلوى بسبب سوء استخدام الأدوية.

وأضاف أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العينى، خلال حوار مع الشيخ خالد الجندي، ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء: "لا يوجد دواء أمن كل الأدوية تخرج عن طريق الكلي، أثناء عملية تنقية الدم، فالدواء لا يخرج مع المياه بل يظل موجودا فى الكلي، وبالتالى مع التكرار تفسد الكلى ووتعطل وظيفتها".
وتابع: "كل واحد يتعب شوية يجرى على الصيدلية يأخد مسكن أو مضاد حيوى وبالتالى تفسد الكلى، هل قبل ما تأخذ الدواء عملت تحاليل وظائف كلى، هل عملت وظائف كلى قبل ما تأخذ أدوية الروماتيزم أو الضعط خاصة لأنهما يدمران الكلى، فقبل ما نأخذ قرص واحد لازم نشوف حالة الكلى هتتحمل هذا الدواء".

الدكتور حسام موافي الأدوية الأدوية بدون روشتة