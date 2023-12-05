زي النهارده.. وفاة نيلسون مانديلا رئيس جنوب أفريقيا الأسبق

في مثل هذا اليوم 5 ديسمبر 2013، توفي نيلسون مانديلا الرئيس الأسبق لجمهورية جنوب إفريقيا وأحد أبرز المناضلين والمقاومين لسياسة التمييز العنصري التي كانت متبعة في جنوب إفريقيا، لقبه أفراد قبيلته بـ"ماديبا" وتعني العظيم المبجل.

طفولته وصباه:

ولد نيلسون مانديلا في 18 يوليو 1918م، في منطقة ترانسكاي في أفريقيا الجنوبية، وكان والده رئيسا لقبيلة للتيمبو الشهيرة، وتوفي وكان نيلسون لا يزال صغيرا، إلا أنه انتخب مكان والده، وبدأ إعداده لتولي المنصب.

تلقى دروسه الإبتدائية في مدرسة داخلية عام 1930م، ثم بدأ الإعداد لنيل البكالوريوس من جامعة فورت هار، ولكنه فصل من الجامعة، مع رفيقه أوليفر تامبو عام 1940 بتهمة الاشتراك في إضراب طلابي، ثم التحق بجامعة ويتواتر ساند لدراسة الحقوق.

النشاط السياسي:

بدأ مانديلا في المعارضة السياسية لنظام الحكم في جنوب إفريقيا الذي كان بيد الأقلية البيضاء والذي يقوم على التمييز العنصري.

في 1942 انضم مانديلا إلى المجلس الإفريقي القومي، الذي كان يدعو للدفاع عن حقوق الأغلبية السوداء في جنوب إفريقيا.

وفي عام 1948، انتصر الحزب القومي في الانتخابات العامة، وكان لهذا الحزب، الذي يحكم من قبل البيض في جنوب إفريقيا، خطط وسياسات عنصرية.

كان مانديلا في البداية يدعو للمقاومة غير المسلحة ضد سياسات التمييز العنصري، لكن بعد إطلاق النار على متظاهرين عزل في عام 1960، وإقرار قوانين تحظر الجماعات المضادة للعنصرية، قرر مانديلا وزعماء المجلس الإفريقي القومي فتح باب المقاومة المسلحة.

دائما ما اعتبر مانديلا أن المهاتما غاندي المصدر الأكبر لإلهامه في حياته سواء لفلسفته حول نبذ العنف والمقاومة السلمية ومواجهة المصائب والصعاب بكرامة وكبرياء.

اعتقاله وسجنه:

في فبراير 1962م اعتقل مانديلا وحكم عليه لمدة 5 سنوات بتهمة السفر غير القانوني والتدبير للإضراب، وفي عام 1964 حكم عليه مرة أخرى بتهمة التخطيط لعمل مسلح والخيانة العظمى فحكم عليه بالسجن مدى الحياة، وخلال سنوات سجنه السبعة والعشرين، أصبح النداء بتحرير مانديلا من السجن رمزا لرفض سياسة التمييز العنصري.

ظل في السجن حتى 11 فبراير 1990م حتى تم إطلاق سراحه بأمر من رئيس الجمهورية فريدريك ويليام دي كليرك، الذي شارك مانديلا عام 1993 في جائزة نوبل للسلام.

شغل مانديلا منصب رئاسة المجلس الإفريقي (من يونيو 1991- إلى ديسمبر 1997)، وأصبح أول رئيس أسود لجنوب إفريقيا (من مايو 1994- إلى يونيو 2000)، وخلال فترة حكمه شهدت جنوب إفريقيا انتقالا كبيرا من حكم الأقلية إلى حكم الأغلبية.

تقاعده:

بعد تقاعده في 1999م تابعا مانديلا تحركه مع الجمعيات، والحركات المنادية بحقوق الإنسان حول العالم، وفي 2005 اختارته الأمم المتحدة سفيرا للنوايا الحسنة، ةوتزامنا مع يوم ميلاده التسعين في يوليو 2008 أقر الرئيس الأمريكي جورج بوش قرار شطب اسم مانديلا من على لائحة الإرهاب في الولايات المتحدة الأمريكية.

وفاته:

توفى نيلسون مانديلا بعد رحلة نضال كبيرة في 5 ديسمبر من عام 2013.