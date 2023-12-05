كوكا يتضامن مع الطفلة ريم شهيدة غزة بعد تسجيله هاتريك في شباك إسبرطة سبور

قاد النجم المصري، أحمد حسن كوكا فريقه بينديك سبور التركي للفوز على سبرتاسبور، وذلك ضمن منافسات الدور الرابع من كأس تركيا.

وفاز بينديك سبور التركي، على فريق سبرتاسبور، بنتيجة 5/3، في إطار منافسات الدور الرابع من كأس تركيا.

ووقع أحمد حسن كوكا على ثلاثة أهداف في 9 دقائق، ليساهم بشكل كبير في عبور فريقه إلى الدور التالي في منافسات كأس تركيا.

جاءت أهداف كوكا الثلاثة ما بين الدقيقة 54 حتى الدقيقة 63، ليوقع على ثلاثية في خلال 9 دقائق، وأظهر كوكا دعمه لأهل غزة في مواجهة اليوم.

وارتدى كوكا قميصاً تحت قميصه الأساسي يحمل عبارة "روح الروح" وهي عبارة شهيرة قالها أحد المواطنيين الفلسطينيين عقب استشهاد حفيدته في الأحداث الماضية.

جدير بالذكر أنها ليست المرة الأولى التي يقوم بها أحمد حسن كوكا بدعم قطاع غزة وأهل فلسطين، حيث قام اللاعب بنشر بيان سابق عن القضية الفلسطينية بالإضافة إلى الدعم المستمر والمتواصل عبر حساباته الشخصية عبر مواقع وسائل التواصل الاجتماعي.