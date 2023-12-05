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الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

10 ديسمبر.. بدء التشغيل التمهيدي لمجمع السويس الطبي

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أعلنت محافظة السويس، اليوم الثلاثاء، عن بدء تفعيل منظومة التأمين الصحي الشامل بشكل تدريجى، ابتداء من ١٠ ديسمبر حتى نهاية الشهر، ليتم التشغيل المجمع بكامل طاقته بدءا من العام الجديد.

وأشار بيان صادر من المكتب الاعلامى،  ان تقرر نقل الخدمات الطبية بالتدريج من مستشفى السويس العام إلى مجمع السويس الطبي على مدار 24 ساعة على أن يتم يوم الاحد ١٠ ديسمبر تشغيل طوارئ الأطفال .

واضاف ، الحضانات ستعمل إعتباراً من الأحد 17 ديسمبر وطوارئ النساء والتوليد : إعتبارا من الأحد 17 ديسمبر والقلب والقسطرة : اعتبارا من الأحد 24 ديسمبر والطوارئ والحوادث للكبار: إعتباراً من الأحد 31 ديسمبر .

وناشدت محافظة السويس، المواطنين  الذين لم يقوموا بالتسجيل في منظومة التأمين الصحي الشامل التوجه إلى أقرب وحدة رعاية صحية لعنوان سكنهم وذلك لتسجيل بياناتهم على المنظومة ليتمكنوا من الانتفاع بكل الخدمات الطبية.

وكان محافظ السويس قد اجتمع بمسئولي الصحة من أجل البدء في تشغيل منظومة التأمين الصحي الشامل. 

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