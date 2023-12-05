ads
الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

إيدكس 2023.. إقبال من الوفود الرسمية وكبرى المؤسسات والشركات العالمية لتفقد جناح الهيئة العربية للتصنيع.. صور

جانب من الزيارات
جانب من الزيارات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شهد جناح الهيئة العربية للتصنيع خلال فعاليات اليوم الثاني لمعرض إيدكس 2023، إقبالا  من الوفود الرسمية وكبرى المؤسسات والشركات العالمية ومنها زيارات ومباحثات وزير دفاع جمهورية الصومال ، وممثل وزير الدفاع بجمهورية مالي، ووزيرة الإنتاج الحربي لجمهورية التشيك ، وقائد القوات الجوية اليمني ، ورئيس أركان دفاع جمهورية  جيبوتي ورئيس سلاح المدفعية وقائد قوات غفر السواحل لجمهورية جيبوتي ، ووفد منظومة الصناعات الدفاعية السودانية، وملحق الدفاع بجمهورية فرنسا بالقاهرة ، ونائب رئيس وكالة الصناعات الدفاعية بجمهورية تركيا 
وفد من شركة Havel san التركية. 


كما تفقد جناح الهئية مدير عام البحوث والصناعات العسكرية بسلطنة عمان، ووفد من وزارة الأوقاف، وشهد مباحثات مع شركة Hensoldt بجمهورية جنوب أفريقيا، حيث أبدى الجميع  إعجابهم بمنتجات الهيئة الجديدة المتنوعة في كافة الصناعات الدفاعية، ومنها الذخائر الجوية (حافظ) وَمركز القيادة والسيطرة الآلي المتحرك متعدد المهام وعربة فض الشغب المصفحة ومنظومة مجابهة الطائرات المسيرة والإعاقة الإلكترونية وجهاز الكشف والقياس الإشعاعى المصري الجديد وإنتاج بعض قطع من الطائرات  بالتعاون مع شركة داسو الفرنسية.

الهيئة العربية للتصنيع أيدكس 2023 معرض إيدكس 2023