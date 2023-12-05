مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بطريق الكريمات في الجيزة

لقي أحد الأشخاص مصرعه بينما أصيب 3 آخرين في حادث تصادم عدة سيارات بطريق الكريمات بنطاق محافظة الجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث تصادم ووجود متوفي ومصابين بطريق الكريمات بنطاق المحافظة، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين تصادم عدة سيارات نتج عن الحادث مصرع شخص وإصابة 3 آخرين جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصابين إلى ذات المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.