كريم فتحي يتعاون مع كنزة مرسلي في "دو ري مي" باللهجة الخليجية 

يعيش الملحن كريم فتحي حالة من النشاط الفني حيث يستعد لطرح أغنية جديدة بصوته تحمل اسم "حبيتك"، وأيضا ينتظر طرح أغنية "دو ري مي" من ألحانه للمطربة كنزة مرسلي نجمة برنامج ستار أكاديمي.

وعن تعاون كريم فتحي مع كنزة مرسلي يقول لـ"البوابة نيوز": أغنية "دو ري مي" باللهجة الخليجية وهي من كلمات خالد فيرناس الذي كتب مؤخرا أغنية "فخامة معاليك" للنجمة نوال الزغبي، وألحاني وتوزيع إسلام الحسن وهي خليجية ولكن في قالب موسيقي مختلف على طريقة الـ" Afro beat"، وهو نوع موسيقي يدمج الموسيقى الأفريقية مع تأثيرات واشكال موسيقية من ثقافات أخرى وهو نوع مرن جدا، وهذه تعد أول أغنية خليجي بقالب الأفروبيت الخليجي على الإطلاق، وتم الانتهاء من تصويرها مع المخرج اللبناني فادي حداد".

ويتابع كريم حديثه عن أغنية "حبيتك" التي يقدمها بصوته: "هي من كلمات حسان الرفاعي وألحاني وتوزيع إسلام الحسن.

يذكر أن كريم فتحي طرح من ألحانه مؤخرا أغنية "فلسطين حرة" بصوت الفنانة أية عبد الله تنديدا لما يحدث من إبادة جماعية في غزة خلال الوقت الحالي.